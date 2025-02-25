Türk Hava Yolları Kamboçya Seferlerine Başlıyor
Türk Hava Yolları, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e tarifeli sefer başlatacağını duyurdu. Yönetim Kurulu, seferin imkanlar ve pazar şartlarına bağlı olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.
Türk Hava Yolları Kamboçya seferlerine başlıyor.
Türk Hava Yolları Kampoçya'nın başkente Punom Pen'ye sefer başlatacağını Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirdi.
THY'nın kap bildiriminde "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar şartlarına bağlı olarak Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel