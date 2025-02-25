Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak

Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış

AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı ilk o partiye gitmiş
Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı

Okul bahçesine girip dehşet saçtı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok

Türk Hava Yolları Kamboçya Seferlerine Başlıyor

Türk Hava Yolları Kamboçya Seferlerine Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e tarifeli sefer başlatacağını duyurdu. Yönetim Kurulu, seferin imkanlar ve pazar şartlarına bağlı olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları Kamboçya seferlerine başlıyor.

Türk Hava Yolları Kampoçya'nın başkente Punom Pen'ye sefer başlatacağını Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirdi.

THY'nın kap bildiriminde "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar şartlarına bağlı olarak Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Rezil olduk! "Maymun krizi" Dünya basınında
img

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
img

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den sert sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni döneme geçiliyor
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı

Jose Mourinho'dan yeni hamle
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası
TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.