Tunceli'deki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Haber: Caner AKTAN

Tunceli'de yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerden birine ait banka hesaplarında toplam 274 milyon 793 bin 734 liralık işlem hacminin tespit edildiği bildirildi.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan teknik ve finansal incelemelerde, şüphelilerin başkalarına ait banka ve hesap kartlarını belirli ücretler karşılığında satın aldıkları ya da kiraladıkları, söz konusu hesapları yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin transferinde kullandıkları tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda D.B.A., S.T. ve A.Y. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüpheliler ile hesabı ele geçirilen bir kişiye ait banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde toplam 274 milyon 793 bin 734 liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

