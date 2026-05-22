Haberler

Tunceli'deki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 274 milyon 793 bin 734 liralık işlem hacmi tespit edildi.

(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN

Tunceli'de yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerden birine ait banka hesaplarında toplam 274 milyon 793 bin 734 liralık işlem hacminin tespit edildiği bildirildi.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan teknik ve finansal incelemelerde, şüphelilerin başkalarına ait banka ve hesap kartlarını belirli ücretler karşılığında satın aldıkları ya da kiraladıkları, söz konusu hesapları yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin transferinde kullandıkları tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda D.B.A., S.T. ve A.Y. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüpheliler ile hesabı ele geçirilen bir kişiye ait banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde toplam 274 milyon 793 bin 734 liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti

İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kardeşi İsrail'de yaşadığı zulmü anlattı
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi

Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Listedeki isim görevi kabul etmedi
Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama

Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan üniversiteyle ilgili açıklama
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir

En büyük hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştı

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı
Ersun Yanal Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği o ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke