Tunceli'de Kira Tartışması Kavgaya Dönüştü, Kiracı Mülk Sahibini Silahla Vurdu

Tunceli'de işyeri sahibi ile kiracı arasında kira artışı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de kira artışı nedeniyle işyeri sahibi ile kiracı arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde silahla kasten yaralama olayı meydana geldi. Olayın ardından Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. İşletmeci M.Ç. ile işyerinin mülk sahibi İ.T. arasında kira artışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine işletmeci M.Ç.'nin tabanca ile ateş ettiği mülk sahibi İ.T. yaralandı.

Yaralı İ.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şüpheli M.Ç. ile şüphelinin kaçmasına yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kişiler Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
