Tunceli'de Berber ve Kuaförler Denetlendi

Tunceli'de berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi üzerine Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.

Tunceli Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda pazar günleri kapalı olması gerekirken açık olup müşteri kabulü yaptığı tespit edilen iki işletmeye uygulama ile ilgili bilgi verilerek gerekli uyarılarda bulunuldu.

75 işyerini kapsayan denetimlere ilişkin açıklama yapan Ticaret il Müdürü Kayahan Topal, "Denetimlerde işletme sahiplerine, valiliğimiz tarafından alınan kararlara uymaları gerektiğini ifade ettik. Bundan sonraki süreçte Pazar günleri açık olan işyerlerine idari yaptırım uygulayacağız" dedi. - TUNCELİ