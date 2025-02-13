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TREDAŞ, WhatsApp Üzerinden Elektrik Tüketicilerine Hizmet Vermeye Başladı

TREDAŞ, WhatsApp Üzerinden Elektrik Tüketicilerine Hizmet Vermeye Başladı
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Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), yapay zeka destekli dijital asistanı 'TREDAŞ Enerjik'i WhatsApp üzerinden hizmete sundu. Kullanıcılar, ihbarlardan planlı kesintilere kadar birçok hizmete kolayca erişebilecek.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yapay zeka destekli dijital asistanı "TREDAŞ Enerjik", sosyal medya platformlarının ardından şimdi de WhatsApp üzerinden elektrik tüketicilerine hizmet vermeye başladı. Elektrik dağıtım sektöründe bir ilk olan bu entegrasyonla birlikte kullanıcılar artık ihbar, öneri ve talep bildirimlerinden planlı kesintiye kadar birçok hizmete kolaylıkla erişebilecek.

Teknolojiye yaptığı yatırımla, elektrik dağıtım sektöründe tüketicilerin ihtiyaçlarına hızlı ve 7/24 kesintisiz yanıt veren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), bir ilke daha imza attı. TREDAŞ, yapay zeka destekli dijital asistanı "TREDAŞ Enerjik" ile Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının ardından şimdi de WhatsApp üzerinden tüketicilere hizmet vermeye başladı. WhatsApp entegrasyonu sayesinde müşteriler, 501 186 0 186 telefon numarası üzerinden ihbar, şikayet, öneri ve talepleri gibi birçok konuda hizmete kolaylıkla ulaşabilecek.

Müşteri hizmetleri yönetiminde elektrik dağıtım sektörünün ilk yapay zeka dijital asistanı olma özelliğine sahip olan TREDAŞ Enerjik'in kapsama alanının giderek genişlediğini ifade eden TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, "TREDAŞ Enerjik, dijital dönüşüm yolculuğumuzun en önemli adımlarından biri. Elektrik dağıtım sektöründe yapay zeka destekli bu tür bir uygulamayı WhatsApp platformuna entegre eden ilk şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Teknoloji alanına yaptığımız yatırımlarımızla, müşterilerimizin ihtiyaçlarına anında yanıt vererek onların hayatlarını kolaylaştırmayı ve her platformda erişilebilir olmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan TREDAŞ, 2019 yılında devreye aldığı yapay zeka destekli dijital asistan uygulamasıyla, sektöre farklı bir boyut kazandırdı. Avrupa'da elektrik dağıtım sektöründe ilk ve tek olan "TREDAŞ Enerjik", yazılı ve sözlü insan konuşmasını taklit edebilen bir dijital asistan olarak müşterilerin zamandan tasarruf etmelerini sağlıyor ve taleplerini saniyeler içinde iletmelerine imkan tanıyor. Sorumluluk alanında yaklaşık 2 milyon kullanıcıya hizmet veren TREDAŞ Enerjik geçtiğimiz yıl 186 çağrı merkezi ile iletişim kuran müşterilerin yüzde 5'ini karşıladı. WhatsApp entegrasyonu sayesinde önümüzdeki iki yıl içinde 186 çağrı merkezi yoğunluğunun yüzde 20'sini bu platform üzerinden karşılamayı hedefliyor.

Google Asistan ile entegre çalışan "TREDAŞ Enerjik", müşterilerin sesli komutlarını da algılayarak elektrik dağıtım faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgiye erişmelerini sağlıyor. Uzun soluklu bir proje olarak hayata geçirilen TREDAŞ Enerjik, TREDAŞ'ın hizmet verdiği Trakya bölgesinde yaygın olarak kullanılan yerel lehçeleri anlama ve yanıtlama özelliğine de sahip. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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