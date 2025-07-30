Trabzon Havalimanı Bakım İçin Uçuşlara Kapatıldı

Trabzon Havalimanı, planlı bakım çalışmaları kapsamında bugün saat 13.00 ile 16.00 arasında uçuş trafiğine kapatıldı.

Türkiye'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan ve binlerce uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı, pist bakım çalışmaları nedeniyle uçuşa kapatıldı. Teknik kontrol ve bakım çalışmaları nedeniyle bugün saat 13.00 itibarıyla hava trafiğine kapatılan havalimanında ekipler çalışmalarına başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla saat 16.00'da havalimanının yeniden uçuşlara açılması planlanırken, yolcuların mağdur olmaması için havayolu şirketleri tarafından seferlerde saat düzenlemesi yapıldı. - TRABZON