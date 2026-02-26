Haberler

Soma'da 87 İşçinin Yeniden İşe Dönmesi Talebiyle Başlattığı Eylem Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da Torku Termik Santrali'nin kapanmasına karşı yapılan protesto ve 87 işçinin işe geri alınması için başlayan eylemler sekizinci gününde devam ediyor. Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, işçilerin yanında olacaklarını belirtti.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Torku Termik Santrali'nin kademeli olarak kapanacak olmasını protesto ve çıkarılan 87 işçinin yeniden işbaşı yapması için başlatılan eylemler sekizinci günü geride bıraktı. İşçilere destek veren Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Esin Ayan, "Keşke daha güzel günler için burada olabilseydik ama maalesef böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Esnaf Odası olarak her zaman işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

TES-İŞ Sendikası Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, Torku Termik Santrali'nde işten çıkarılan 87 işçinin işe iadesi için Ankara'da temaslarda bulunuyor. Soma'da ise işçiler, soğuk ve yağmura rağmen eylemlerini sekizinci gününde sürdürürken, sivil toplum kuruluşları ve esnaf da işçilere destek veriyor.

Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Esin Ayan, işçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Hep birlikte bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Madenlerimizde de sıkıntılarımız var. Bugün İmbat Madencilik de eyleme başladı. Polyak Madencilik eylemini devam ettiriyor. Bizler de hep birlikte burada mücadelemizi sonuna kadar, haklarımızı alıncaya kadar yılmadan, bıkmadan devam ettireceğiz. Bizler bu yolda haklarımızın son kuruşunu alıncaya kadar, ücretsiz izne çıkarılan arkadaşlarımız işlerine dönünceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Burada bu şekilde burada olmaktan asla mutlu değiliz. Keşke daha güzel günler için burada olabilseydik ama maalesef böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Esnaf Odası olarak her zaman işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Soma için, Soma ekonomisi için biz bir bütünüz. Bundan sonra da Esnaf Odası olarak da tüm Soma esnafı olarak da işçilerin yanında olmaya, eylem alanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi 4. Lig'de top koşturuyor

Bir dönemin efsanesi 4. Lig'e kadar düştü
İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü

İbretlik bir hikaye daha
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu
Herkes Osimhen'i konuşuyor! Olay hareketin nedeni ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi 4. Lig'de top koşturuyor

Bir dönemin efsanesi 4. Lig'e kadar düştü
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
'Mardinli öğretmen' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı

"Mardinli öğretmen" dediler, gerçek çok başka çıktı