Tomarza'da spor ve kitap bir arada

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Spor'a İlk Adım' projesi ile öğrenciler hem sporla tanışıyor hem de kitap okuma alışkanlığı kazanıyor. Proje çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde, gençler spor dallarıyla tanıştırılırken, kitap okuma etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.

Proje çerçevesinde Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü voleybol sporcuları ile birlikte düzenlenen kitap okuma halkaları aralıksız devam ediyor. Farklı yaş gruplarında bulunan öğrencilerin katılım sağladığı etkinliklerde gençler çeşitli spor dallarıyla tanıştırılırken, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kitap okuma etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan proje kapsamında sporun yanı sıra kitap okuma alışkanlığının kazandırılması hedefleniyor. Öğrenciler, spor faaliyetlerinin ardından gerçekleştirilen kitap okuma halkalarında bir araya gelerek keyifli vakit geçiriyor.

Yetkililer, spor ve eğitimi bir arada buluşturan bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
