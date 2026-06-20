Kayseri'nin Tomarza ilçesinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi.

İlçeye bağlı Kesir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşatırken, ekili alanlarda zarar gördü. Mahalle sakinleri, kısa sürede etkisini artıran dolu yağışının özellikle tarım alanlarında büyük zarara yol açtığını belirterek, mağdur olduklarını ve birçok ürünün olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Vatandaşlar ayrıca, yetkililerden bölgede hasar tespit çalışmalarının gerçekleştirilmesini ve üreticilere gerekli desteğin sağlanmasını talep etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı