Haberler

Tomarza'da 2026 taş sezonu başladı

Tomarza'da 2026 taş sezonu başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tomarza'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yaklaşmasıyla birlikte taş sezonu başladı. İlçedeki taş ocaklarında çalışmalar hızlandı ve çıkarılan blok taşlar, kesim atölyelerine taşınıyor. Taş sektörü, yerel ekonomiye önemli katkı sağlarken istihdam da yaratıyor.

Tomarza'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yaklaşmasıyla birlikte 2026 yılı taş sezonu da başladı.

İlçeye bağlı taş ocaklarında çalışmalar yeniden hız kazanırken, ekskavatörlerle ocaklardan bloklar halinde çıkarılan blok taşlar ilçe merkezine taşınıyor. Çıkarılan taş blokları, Tomarza merkezinde bulunan taş kesim atölyelerine getirilerek burada ihtiyaca uygun ölçülerde kesilmeye başlanıyor. İlçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olan taş sektörü, sezonun başlamasıyla birlikte birçok kişiye de istihdam sağlamaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

Whatsapp'tan herkesi şoke eden karar
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu

İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu