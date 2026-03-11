Tomarza'da 2026 taş sezonu başladı

Tomarza'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yaklaşmasıyla birlikte 2026 yılı taş sezonu da başladı.

İlçeye bağlı taş ocaklarında çalışmalar yeniden hız kazanırken, ekskavatörlerle ocaklardan bloklar halinde çıkarılan blok taşlar ilçe merkezine taşınıyor. Çıkarılan taş blokları, Tomarza merkezinde bulunan taş kesim atölyelerine getirilerek burada ihtiyaca uygun ölçülerde kesilmeye başlanıyor. İlçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olan taş sektörü, sezonun başlamasıyla birlikte birçok kişiye de istihdam sağlamaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı