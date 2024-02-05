Tokatlı ATV Tutkunları Topçam Yaylası'nda Keyifli Anlar Yaşadı

Tokatlı ATV tutkunu Özdemir Yağcı ve arkadaşları, kentin kırsal bölgelerine düzenledikleri safari turlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta sonu Topçam Yaylası'na çıkan 25 kişilik Tokat ATV Club üyeleri, zorlu arazi şartlarında keyifli bir gün geçirdi.

Tokatlı 25 ATV tutkunu "Tokat ATV Club" adını verdikleri platformla bir araya geldi. Her hafta sonu safari turları düzenleyen ATV tutkunları kentin kırsal bölgelerinde düzenledikleri etkinliklerle de dikkat çekiyor. Hafta sonu Topçam Yaylası'na çıkan ATV tutkunları, zorlu arazi şartlarında keyifli bir gün geçirdi. Ancak günün en komik anları, Özdemir Yağcı'nın ATV'siyle çamurlu tümsekten çıkma çabasıyla yaşandı. Tümseği çıkarken ATV'si bir anda dik durdu, ön tekerleri havaya kalktı ve sırt üstü durdu. Yağcı'nın arkadaşları, bu komik anları cep telefonu kameralarıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.

Sosyal medyada hızla yayılan video, ATV'nin sırt üstü duruşuyla gülme krizine neden oldu. Yağcı'nın arkadaşlarının güçlükle ATV'yi dört tekeri üstüne çevirmesi, izleyenleri kahkahaya boğdu. Görüntü, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Tokat ATV Club üyeleri, bu tür etkinliklerle hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de eğlenceli anlara imza atıyor. Yağcı ise sırt üstü duran ATV macerasıyla gönüllerde taht kurdu. - TOKAT