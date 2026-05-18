TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "19 Mayıs 1919, umut ve kararlılığın simgesi olan tarihi bir dönüm noktasıdır"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı, umut ve kararlılığın simgesi olan tarihi bir dönüm noktasıdır" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Rifat Hisarcıklıoğlu, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye hedefine gençlerin enerjisi ve vizyonuyla ulaşılacağını ifade etti.

"19 Mayıs 1919, umut ve kararlılığın simgesi olan tarihi bir dönüm noktasıdır"

Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı, umut ve kararlılığın simgesi olan tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi, aziz milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla zafere ulaşmış; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açmıştır."

"Güçlü Türkiye hedefimize gençlerimizin enerjisi ve vizyonuyla ulaşacağız"

Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu günün, sadece bir bayram değil; aynı zamanda gençlere duyulan güvenin ve geleceğe olan inancın en güçlü ifadesi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin yarınlarını şekillendirecek olan gençlerimizin; bilimde, teknolojide, üretimde, sporda ve girişimcilikte daha güçlü bir Türkiye için önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası olarak, gençlerimizin eğitimine, istihdamına ve girişimcilik ekosistemine katılımına destek vermeyi ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırım olarak görüyoruz. Güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye hedefimize gençlerimizin enerjisi ve vizyonuyla ulaşacağız."

Hisarcıklıoğlu, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anarak, aziz milletin ve geleceğin teminatı gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı