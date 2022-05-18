TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyası olarak daima Atatürk'ün ve kahramanlarımızın izinde, onların bıraktığı bu kutsal emaneti en güzel yere taşıma gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 19 Mayıs 1919'un milli mücadelenin başladığı, çok derin anlamlar içeren tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı, büyük bir kahramanlık öyküsünün başlangıç gününü gururla andıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "19 Mayıs övünç ile andığımız, gelecek nesillere de vatanından, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen bir büyük milletin şahlanış günü olarak daima anlatacağımız özel bir tarihtir." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün bir milletin, onur ve namus savaşını zaferle sonuçlandırdığını ve genç nesillere çok aziz bir emanet bıraktığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu bilinçle yetiştirdiğimiz gençlerimiz de bu büyük mücadelenin bilincinde olarak ülkemizi medeniyet yarışında en öne taşıyacaklardır. Türk iş dünyası olarak daima Atatürk'ün ve kahramanlarımızın izinde, onların bıraktığı bu kutsal emaneti en güzel yere taşıma gayretindeyiz. Biliyoruz ki bu yolda en büyük gücümüz, içindeki büyük cevherin farkında olan gençlerimizdir. Bu anlamlı günün yıl dönümünde, Türk özel sektörü adına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızın kutlu olmasını diliyor, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."