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TKDK Üçüncü Başvuru Çağrısı İlanı ile Üreticilere Destek

TKDK Üçüncü Başvuru Çağrısı İlanı ile Üreticilere Destek
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Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı TKDK, Süt, Kırmızı Et, Kanatlı Eti ve Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler için üçüncü başvuru çağrısını ilan etti. Bilecik'te düzenlenen toplantıda, yerel üreticilere destekleme fırsatları ve süreç hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıktı.

Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya; Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Kütahya (TKDK) İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, teknik personel, kooperatif ve birlik başkanları, ziraat odası başkanları, köy muhtarları ve üreticiler katıldı. TKDK İl Koordinatörü Karaaslan'ın açılış konuşmalarıyla başlayan programda, IPART teknik personeli 'Süt, Kırmızı Et, Kanatlı Eti ve Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelerin Desteklenmesi' ile ilgili bilgilendirme yaptı. Müdür Yoldaş İlimize hayırlı olması temennilerinde bulunarak, üreticilerin desteklemelerden maksimum derece faydalanmasını dile getirdi. Toplantı katılımcıların soru-cevap şeklinde son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı bilecik Ekonomi Güncel Yerel Tarım

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