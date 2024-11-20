Üye Girişi
Haberler

TİKA'dan Sierra Leone'ye Mesleki Eğitim Desteği

TİKA'dan Sierra Leone'ye Mesleki Eğitim Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, Moyamba Devlet Teknik Enstitüsü'ne malzeme desteği sağlayarak, mesleki eğitim atölyelerini donatarak gençlerin istihdamına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sierra Leone'nin en büyük şehirlerinden biri olan Moyamba'da, Moyamba Devlet Teknik Enstitüsü bünyesindeki mesleki eğitim atölyelerine malzeme desteğinde bulundu.

TİKA, Sierra Leone'nin en büyük şehirlerinden biri olan Moyamba'da, Moyamba Devlet Teknik Enstitüsü bünyesindeki mesleki eğitim atölyelerine malzeme desteğinde bulundu. Bölgenin tek mesleki eğitim merkezi olan ve toplamda 1200 öğrenciye ev sahipliği yapan Enstitü bünyesinde, Güneş Paneli Montaj ve Tamir, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Eğitim ve Soğutma Sistemleri Tamirat Atölyeleri TİKA tarafından donatıldı.

Mevcut malzemelerin eski veya yetersiz kaldığı merkezde, temin edilen yeni malzemelerle çeşitli teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek, gençlerin özel sektörde istihdam edilmesi, meslek sahibi olmaları ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları hedefleniyor.

Malzeme teslim töreninde konuşan Enstitü Müdürü Joseph Joe, öğrencilerin ekipman yetersizliği nedeniyle uygulamalı eğitimden mahrum kaldığını, verilen malzemelerle teorik ve pratik eğitimi bir arada alabileceklerini belirterek TİKA'ya teşekkürlerini sundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

 İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

İsrail, Türkiye'nin yanı başındaki ülkeyi vurdu! 36 ölü, çok sayıda yaralı var

 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış

Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Annem Ankara 1. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Annem Ankara CANLI izle! 20 Kasım Annem Ankara 1. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı? 21 Kasım Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 20-21 Kasım Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Sultangazi, Şile, Kağıthane, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leyla 10. bölüm tek parça full HD izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 20-21 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 20-21 Kasım Menemen, Konak, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 36. bölüm fragman izleme linki var mı? Sandık Kokusu CANLI izle! 20 Kasım Show TV Sandık Kokusu 35. Bölüm CANLI izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.