Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında da kaçak canlı hayvan ticaretine geçit vermedi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2025 yılında gerçekleştirilen 51 operasyonda toplam 85 bin 342 canlı hayvan yakaladı ve 32,5 milyon liralık kaçak girişimini engelledi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2025 yılı içerisinde, 51 operasyonda 85 bin 342 canlı hayvan ele geçirdi, 32,5 milyon liralık kaçak girişimi engelledi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı boyunca yürüttükleri kararlı ve etkin operasyonlarla kaçakçılıkla mücadelede önemli başarılara imza attı. Milli ekonomiyi koruma görevini titizlikle sürdüren ekipler, aynı zamanda canlıların ve doğal yaşamın korunmasını da temel bir sorumluluk olarak yerine getiriyor.

Bu kapsamda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 51 ayrı olayda 85 bin 342 adet canlı hayvan ele geçirildi, söz konusu girişimlerin toplam maddi değeri 32 milyon 578 bin 416 lira olarak hesaplandı.

Yakalamaların büyük bölümü kara sınır gümrük kapılarında gerçekleşti. Kara sınır kapılarında 42 olayda 38 bin 263 adet canlı hayvan ele geçirildi, bu yakalamaların toplam değeri 21 milyon 161 bin 238 lira oldu.

Havalimanı gümrük sahalarında ise 6 olayda 39 bin 75 adet canlı hayvan yakalandı, 5 milyon 837 bin 655 lira değerinde kaçakçılık girişimi engellendi.

Operasyonlarda; on binlerce sülük, çeşitli türlerde kuşlar (güvercin, papağan, kanarya, keklik, şahin, gökdoğan), maymun, kaplumbağa, su kaplumbağası, kedi, köpek ve yavru köpekler, sığır ve damızlık gebe düve, balık ve mercan gibi farklı türlerde canlı hayvanlar ele geçirildi. - ANKARA

