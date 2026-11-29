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Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alım satımında dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık, işlemlerde yalnızca Güvenli Ödeme Sistemi kanallarının kullanılmasını ve farklı para transferi taleplerinin onaylanmamasını istedi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, ikinci el araç alım satımında maddi kayıp ve mağduriyet yaşanmaması için güvenli işlem süreçlerinin takip edilmesi gerektiği belirtildi.

Noterliklerin telefonla hiçbir işlem yapmadığı vurgulanan paylaşımda, noterliklerde "Güvenli Kapora Sistemi" veya başka bir ad altında herhangi bir sistemin bulunmadığı kaydedildi. Mobil uygulamalarda yalnızca Güvenli Ödeme Sistemi kanallarının kullanılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların başka para transferlerine ve erişim isteklerine onay vermemesi, bu tür taleplerle karşılaşmaları halinde işlem yapmaması istendi. Dolandırıcılık şüphesiyle para gönderilmesi durumunda ise vakit kaybetmeden bankaya ve kolluk birimlerine başvurulması çağrısı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı