THY, Londra Heathrow'daki Yangın Nedeniyle Uçuşları İptal Etti
Türk Hava Yolları, Londra Heathrow Havalimanı yakınındaki yangın nedeniyle 21 Mart'taki tüm uçuşlarını iptal etti. Havalimanı ve çevresinde elektrik kesintileri yaşanmakta.
Türk Hava Yolları (THY) Londra Heathrow Havalimanı yakınlarında çıkan yangın nedeniyle 21 Mart'taki tüm Londra uçuşlarını iptal etti.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "Londra Heathrow havalimanı yakınlarında çıkan yangın nedeniyle havalimanı ve çevresinde elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Yaşanan bu gelişme sonrası Heathrow Havalimanı bugün için uçuş operasyonuna kapatılmıştır" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel