THY Kurban Bayramı İçin 378 Ek Sefer Düzenliyor

THY Kurban Bayramı İçin 378 Ek Sefer Düzenliyor
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Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak için 378 ek sefer planlandığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak üzere 378 ek sefer planlandığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları olarak, 10 Haziran tarihine kadar Kurban Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 378 ek sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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