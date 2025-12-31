Haberler

THY'nin 50 seferine olumsuz hava engeli

Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak 2026 tarihli 50 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Yolcular, bilet işlemleri ve uçuş durumlarını THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebilir.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak 2026 tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri Türk Hava Yolları internet adresinden ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

