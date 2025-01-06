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Tesla'nın Cybertruck'ı Trabzon'da ortaya çıktı

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Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın fütüristik modeli olan ve nadir rastlanılan Cybertruck Trabzon'da ortaya çıktı. Bilim kurgu filmlerini aratmayan otomobilin karlı yollardaki rahat kullanımı dikkat çekerken görüntüler kısa sürede büyük ses getirdi.

Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yıl dağıtımına başladığı Cybertruck isimli otomobil modeliyle dünyada gündem olmuştu.

BİLİM KURGU FİLMLERİNİ ARATMIYOR

Alışılagelmiş otomobillerden farklı olarak tasarlanan ve ilginç görüntüsüyle bilim kurgu filmlerini aratmayan otomobil Trabzon'da görüldü.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Trabzon'un şimdilerde karın yağışlarının etkisindeki Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüksek kesimlerinde görülen Cybertruck'ın görüntüleri kısa bir sürede sosyal medyada gündem olurken, karlı yollardaki rahat kullanımı ise dikkat çekti.

Tesla'nın Cybertruck'ı Trabzon'da ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

kesin Berat Albayrak kullanıyordur... ne yapsın bugünlerde canı sıkılıyor para harcayası gelmiş olabilir

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme76
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Haber YorumlarıHasTürkoğlu:

Berat Albayrak bir gurur sen kimsin vatana ne geçmisin var sıradan bir adamsın zaten sıradan olmasan böyle yazmassın

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Haber YorumlarıSendemi Brütüs:

Yaninda anan oturtuyormuş, görenler olmuş

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarızeki:

benım dogan abım daha yakısıklı

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıüzeyir kacar:

BOŞUNA GEZMEZ ONLAR, KEŞİFLER RAPOR EDİLİYOR...

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıM. Snmz:

yaşına bak bindiği arabaya bak.. adaletine senin dünya emi

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMehmet Örnek:

yaşla alakalı değil parayla alakalı

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıZafer Karabalik:

Karadenizler bu makete niye para vermiş ki zaten daha iyisini yapabilirler

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıali ihsan çakır:

Aracı test etmek için track zone yerine trabzon'e gelmişler yanlışlıkla:) Haber daha film kurgu gibi.

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıEjdeR karahanli:

başka ülkeleri zengin etmeye devam . ne oldu toogunuz :)

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme10
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