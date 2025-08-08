Tekirdağ'da Orman Yangınlarından Zarar Gören Vatandaşlara Yardım Eli

Tekirdağ'da Orman Yangınlarından Zarar Gören Vatandaşlara Yardım Eli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ve hayırseverler, Tekirdağ'daki orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlara yardım sağladı. Yangında zarar gören hayvancılık işletmeleri ve tarım ?letleri için destek paketleri açıklandı.

Tekirdağ'da son dönemde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara, Tarım Ve Orman Bakanlığı, Valilik ve hayırseverlerin desteğiyle yardım sağlandı.

Kentte yaşanan yangınların ardından, mağduriyet yaşayan vatandaşların yaralarının sarılması için çeşitli destekler hayata geçirildi. Bu kapsamda, yangında zarar gören 10 hayvancılık işletmesine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından temin edilen, dört mevsim kullanılabilen termal katmanlı 22 çadır teslim edildi.

Ayrıca yangınlarda koyun, keçi, ahır, ağıl, kovan, traktör ile tarım alet ve makineleri zarar gören vatandaşlara, hayırseverler tarafından sağlanan maddi yardımlar Tekirdağ Valiliği koordinesinde ulaştırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe teklif yaptı, 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.