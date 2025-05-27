Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
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Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
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Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde köftecilik yapan güreş ağası Halil Sayı, çalışacak personel bulamadığı için yıllardır işlettiği dükkanının kepenklerini indirdi. Dükkanın camına ise "Elemansızlıktan kapattık" yazısı asıldı.

Tekirdağ Güreş Ağası Halil Sayı, 1966'dan bu yana köftecilik yaptığını ve lezzetiyle adını duyurduğunu söyledi. Ancak son yıllarda çalıştıracak nitelikli eleman bulmakta zorlandığını, vasıfsız kişilerin bile kısa sürede yüksek ücret talep ettiğini belirtti. Bunun üzerine Sayı, dükkanının camına "Elemansızlıktan kapattık" yazısı aşarak kepenk indirdi.

"ADAM BULAMADIĞIM İÇİN KAPATTIM"

Halil Sayı, "Ben burayı neden kapattım? Bir, personelsizlikten. İki, 8 saate 2 bin lira para istiyor. Bunlar vasıfsız olanlar. Vasıflıları zaten tutamıyorsun. Yaz geldiği zaman da herkes üç kuruş para için kaçıyor. Bu iş yerini para kazanamadığım için değil, adam bulamadığım için kapattım" dedi.

Tekirdağ'da Güreş Ağası Halil Sayı, Eleman Bulamadığı İçin Dükkanını Kapattı

"BENİM İÇİN SIZLIYOR"

Sayı, sektördeki ustalığını vurgulayarak, "1966'dan beri bu işi yapıyorum. Burası kurulduktan sonra daha iyi köfte yapan varsa ben adımı değiştiririm. Ben yemediğim şeyi müşterime yedirmedim. Müşterime çok üzülüyorum. Adam kalkıyor İstanbul'dan, İzmir'den buraya geliyor ama geri dönüyor. Benim içim sızlıyor" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da Güreş Ağası Halil Sayı, Eleman Bulamadığı İçin Dükkanını Kapattı

"45-50 BİN MAAŞ VERDİM YİNE DE OLMADI"

Halil Sayı, personele aylık 45 ila 50 bin lira maaş verdiğini, üç ayda bir de zam yaptığını belirterek, "7 erkek, 1 kadın toplam 8 kişi çalıştırıyordum. Oğlum dedi ki, baba zarar ediyoruz, bu kadar verdiğimiz para bize kalmıyor. Ben burada kışın adam mı besleyeceğim? Ben de kızdım, kapattım" diyerek işletmeyi neden kapattığını anlattı.

Tekirdağ'da Güreş Ağası Halil Sayı, Eleman Bulamadığı İçin Dükkanını Kapattı

"ÇIRAKLIK EĞİTİMİ ŞART, YOKSA MESLEKLER BİTER"

Çıraklık eğitiminin yetersizliğinden de yakınan Sayı, "Bu çıraklık eğitimiyle ilgili geniş kapsamlı eğitim verilmeli. Çok önem verilmeli ve üzerinde durulmalı. Aksi takdirde meslekler biter. Neden eleman yetişmiyor? Çünkü herkes az iş, çok para, bol tatil diyor" dedi.

"İŞİMİ SEVEREK BURAYA KADAR GELDİM"

"1966'da 2,5 lira ile başladım. Ne anadan, ne babadan, ne de karıdan, iki elimle geldim buraya, çalışarak. Çünkü işimi sevmişim, kendimi sevmişim" diyen Sayı, kendi çabasıyla bugüne geldiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Aslında minimum 50bin maaş sabah10 akşam 5 ctesi,pazar tatil olarak çalıştırsalar elelman var da

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Tamam dayı şimdi oğlan çalışsın.

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