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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Türkiye Varlık Fonu Tezkeresi'ni Görüştü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Türkiye Varlık Fonu Tezkeresi'ni Görüştü
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu Tezkeresi için toplandı. Genel Müdür Salim Arda Ermut, mali denetim ve faiz hesaplamaları hakkında bilgi verdi, gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu Tezkeresi'ni görüştü

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu Tezkeresi'ni görüştü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu Mali Denetim için toplandı. Komisyonun başında usul tartışması yaşandı. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, milletvekillerine sunum yaptı. Ermut, Türkiye Varlık Fonu bilgi ve teknolojilerine verilen borçlara ilişkin faiz TVF tarafından hesaplanarak yansıtıldığını söyleyerek, "Bu kapsamda yapılan faiz hesaplamasında 2024 yılı için sehven 49 bin 402 TL hesaplama hatası yapılmıştır. TVF tarafından iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. 4'üncü maddede belirtilen TVF Rafineri ve Petrokimya AŞ'nin finansal durumu dikkate alınarak işletmenin sürekliliği hakkında değerlendirme yapmak ve gerekli işlemleri tesis etmek üzere TVF Yönetim AŞ'ye bilgi verilmesi hususuyla ilgili de açıklamamızı aktaracak olursak: TVF Rafineri ve Petrokimya AŞ TTK'nin 376'ncı maddesi kapsamında sermaye ve kanuni yedek akçeleri değerlendirmiş ve 2023 yılında gerekli önlemleri almıştır. 27 Aralık 2023 yılı genel kurulunda şirketin sermayesinin 115 milyon TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. Bunun yanında, TVF şirketin işletme sürekliliğini etkileyebilecek durumlarda gerekli finansal desteği sağlayacağını da taahhüt etmiştir. Son olarak da 5'inci madde; TVF Yönetim AŞ bünyesinde kurulması gereken Danışma Kurulunun henüz teşkil etmemiş olması hususunda ise Danışma Kurulunun teşekkülüne ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Yerel
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