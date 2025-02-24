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Tavuk onlardan onlar tavuktan korktu! Market savaş alanına döndü

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Bodrum'da bir markete giren tavuk, içeride hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Tezgahtan raflara kadar her yeri karıştıran tavuğu, market çalışanı ve müşteri uzun süre dışarı çıkaramadı.

Türkbükü'nde bir markette kasada oturan market görevlisi, içeri giren tavuğu fark etmedi. Ancak bir müşteri, yanına kadar gelen tavuğu görünce şaşkına döndü.

MARKET GÖREVLİSİ YERİNDEN SIÇRADI

Müşterinin tepkisiyle irkilen görevli, tavuğun aniden ortaya çıkması ile yerinden sıçradı. Panikle kaçan tavuk tezgaha çıktı, ardından marketin içinde koşturmaya başladı. Görevli, önce su şişesiyle ardından süpürgeyle tavuğu kovalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

ŞİŞELERİ DEVİRDİ

Ürken tavuk, bu kez alkol reyonuna yöneldi. Raflara sıçrayan hayvan, bazı şişelerin devrilmesine neden oldu. Çalışanın çabaları sonunda tavuk, marketten çıkarıldı. O anlar, marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Tavuk onlardan onlar tavuktan korktu! Market savaş alanına döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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