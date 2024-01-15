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Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı: Çiğ süt fiyatı revize edilmeli

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Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ahmet Erken, çiğ süt fiyatına yapılan zammın az olduğunu ve fiyatın revize edilmesi gerektiğini söyledi. Erken, ayrıca devlet desteğinin devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ahmet Erken, üreticinin sattığı çiğ süt fiyatına yapılan zammın az olduğunu, fiyatın revize edilmesi gerektiğini söyledi. Erken, "Umut ediyorum ki, 19 Ocak'ta yapılacak Ulusal Süt Çalıştayında Sayın Bakanımızın açılış konuşmasında bu fiyatın revize edilmesini umuyorum. Eğer böyle bir uygulama olmayacaksa da mutlaka en az 1,5 lira devlet desteğinin devreye girmesi gerektiğini uygun görüyoruz" dedi.

Ahmet Erken, geçtiğimiz gün Ulusal Süt Konseyi'nin (USK), yüzde 17,4 zamla çiğ süt tavsiye fiyatını 11,5 TL'den 13,5 TL'ye yükseltmesine tepki gösterdi. Bugün yaptığı açıklamada, sütün maliyetinin 13,5 lira olduğunu ifade eden Erken, sütün litre satış fiyatının en az 15,5 lira olması gerektiğini savundu. Erken, 19 Ocak'ta yapılacak Ulusal Süt Çalıştayında süt satış fiyatında revize kararını beklediklerini açıkladı.

"ZOR ŞARTLARDA ÜRETİM YAPILIYOR"

Erken, şunları söyledi:

"Sözün bittiği yer. Üretici gerçekten feryad içinde. Bu fiyatı hiç beklemiyordum. Daha uygun bir fiyat bekliyorduk. Umut ediyorum ki, 19 Ocak'ta yapılacak Ulusal Süt Çalıştayında Sayın Bakanımızın açılış konuşmasında bu fiyatın revize edilmesini umuyorum. Eğer böyle bir uygulama olmayacaksa da mutlaka en az 1,5 lira devlet desteğinin devreye girmesi gerektiğini uygun görüyoruz. Süt fiyatları 3 yıldan beri askeri ücretle eşdeğerde gidiyordu. 13 Ocak 2024 yılında asgari ücretin çok aşağısında kaldı. En az 15,5 olmalı çünkü maliyet 13,5. Güney Anadolu'daki süt üreticisinin 2 metre karın altında süt sağıp sanayiye katmasını düşündüğünde gerçekten zor şartlarda üretim yapılıyor. Mutlaka üretim yapmak zorundayız. Üretim olmazsa ne çocuklarımız süt içebilir ne sağlıklı beslenme söz konusu olabilir."

Kaynak: ANKA / Yerel

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