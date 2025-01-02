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Talas'ta 2024'te 445 Yeni İş Yeri Faaliyete Geçti

Talas'ta 2024'te 445 Yeni İş Yeri Faaliyete Geçti
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Talas'ta ticari hayat hızla gelişiyor. 2024 yılı itibarıyla ilçede 445 yeni iş yeri ruhsat alarak hizmet vermeye başladı. Açılan yerler arasında gıda, kuaför, spor merkezi gibi çeşitli alanlarda işletmeler bulunuyor.

Talas'ta ticari hayat her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İlçede 2024 yılında 445 yeni iş yeri daha ruhsat alarak faaliyetlerine başladı.

Açılan iş yerleri arasında bakkaliye, market, şarküteri, kafeterya, kahvaltı salonu, kuaför, lokanta, hızlı yemek yenen işletmeler, internet salonu, playstation oyun salonu, terzi, sağlıklı yaşam ve spor merkezi, kahvehane, çiğ köfte salonu, sıhhi ve gayrisıhhi müessese gibi 16 kalem iş yeri yer alıyor.

Bu iş yerleri arasında 35 adetle bakkal-market ile hızlı yemek yenen işletmeler en fazla açılan iş yeri olurken, bunu 32 adetle kuaför salonu, 24 adetle çiğ köfte salonu takip etti.

Her alanda ekonomiye katkı

Açılan iş yerlerinin büyük bölümünün gıda üretimi ve tüketimine yönelik olması dikkat çekerken, kişisel bakıma yönelik işyerleri ile sağlıklı yaşam ve spor merkezi gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren işyerlerinin de bulunması Talas'ta her alanda gelişme kaydedildiğinin göstergesi oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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