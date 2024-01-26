Süper Lig VAR Hakemi Özgür Yankaya'nın Babası İsmail Yankaya Vefat Etti
Süper Lig'in VAR hakemlerinden Özgür Yankaya'nın babası İsmail Yankaya vefat etti. Yankaya'nın cenazesi bugün öğle namazının ardından Edirne Eski Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Edirne Yenişehir Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Yunanistan Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Süper Lig hakemleri, siyasi parti ve stk temsilcileri katıldı.
Süper Lig'in VAR hakemlerinden Özgür Yankaya'nın babası İsmail Yankaya vefat etti.
Süper Lig'in VAR hakemlerinden Özgür Yankaya'nın babası İsmail Yankaya vefat etti. Yankaya'nın cenazesi bugün öğle namazının ardından Edirne Eski Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Edirne Yenişehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Yunanistan Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Süper Lig hakemleri, siyasi parti ve stk temsilcileri katıldı.