Süleymanpaşa'da Kurban Bayramı Alışverişi Yoğunlaştı

Süleymanpaşa'da Kurban Bayramı Alışverişi Yoğunlaştı
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Kurban Bayramı arefesinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Perşembe pazarı, vatandaşların akınına uğradı. Alışveriş yoğunluğu zaman zaman izdihama dönüşürken, güvenlik önlemleri artırıldı.

Kurban Bayramı arefesinde Süleymanpaşa'daki Perşembe pazarı vatandaşların akınına uğradı, alışveriş yoğunluğu zaman zaman izdihama dönüştü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe pazarı, Kurban Bayramı arefesinde adeta dolup taştı. Sabah saatlerinden itibaren pazara gelen yüzlerce vatandaş, bayram öncesi meyve-sebze, kıyafet ve bayramlık ihtiyaçlarını almak için pazara akın etti. Tezgahlar önünde oluşan uzun kuyruklar ve kalabalık nedeniyle bazı alanlarda yürümekte bile zorluk yaşandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, pazar alanı ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırarak yoğunluk nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini sürdürdü. Polis ekiplerinin yanı sıra zabıta ekipleri de yoğunluğun olduğu bölgelerde düzen sağlamak için görev yaptı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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