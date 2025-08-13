Spor Tesislerinin Gelişimi İçin İncelemelerde Bulunan İl Müdürü Elüstü, Gençlere Motivasyon Verdi

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Gölbaşı ilçesindeki spor tesislerini inceledi ve gençlerin spor yapabilmeleri için yapılacak yatırımların önemini vurguladı. Müdür, gençlere moral vererek yaz tatilinde spor yapma çağrısında bulundu.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Gölbaşı ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunarak spor tesislerinin durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İlçedeki spor alanlarını gezen ve sporcularla bir araya gelen İl Müdürü Elüstü, tesislerin gençler ve tüm vatandaşlar için büyük önem taşıdığını vurguladı. Müdür Elüstü, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle hem yeni ve modern tesisler inşa ediyor hem de mevcut tesisleri geliştiriyoruz. Bu yatırımlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Ziyaret sırasında sporcularla sohbet eden Elüstü, hedeflerini dinleyerek moral ve motivasyon verdi. Elüstü, okulların tatile girmesiyle birlikte gençlerin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmesi için her yıl düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları kapsamında antrenman yapan sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Gençlerin her mevsim spor yapabilmeleri için tüm imkanları seferber edeceklerini belirten Elüstü, "Sadece yaz aylarında değil, kışın da bu tesislerimizden faydalanabilecekler. Gençlik merkezlerimizde de onları bekliyoruz. Her bir evladımızın içinde parlatılmayı bekleyen bir cevher var. Hep birlikte bu yetenekleri gün yüzüne çıkaracak ve onları en iyi olmaları için destekleyeceğiz. Yürüyün, koşun, sporla kucaklaşın çocuklar. Her şey gönlünüzce olsun. Bu yatırımlar sayesinde Adıyaman ve ilçelerimiz spor alanında çok daha ileri bir noktaya taşınacak. Gençlerimizin her türlü sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak bu çalışmaların Gölbaşı'na hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
