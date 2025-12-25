Sinop'un Gerze İlçesinde Yaşayan Vatandaş: "Sokakta Yatmaktan Artık Bıktım, Sadece Bir İş İstiyorum"

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan Nami Tanga, evi olmadığı için yıllardır sokakta yaşadığını ifade etti. Yardım isteyen Tanga, "Sokakta yatmaktan artık bıktım. İstanbul Maltepe'de üç sene sokaklarda yattım. Birisi, bir iş adamı alsın beni. Maddi yönlü destek yapmasınlar. Sadece bir iş istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşamını sokaklarda sürdüren 52 yaşındaki Nami Tanga, hayırsever iş insanlarından ve devlet yetkililerinden yardım istiyor.

Tanga, şunları söyledi:

"Hiç maaşım yok, emekli değilim. Sigortam çok az. Çok mağdurum, işsizim. Bütün imkanları kullandım, her yerlere gittim. Ankara'dan tut her yere. Ulaştığım yerlerde Allah rızası için bir yardımcı olan yok. Hep sokaklarda, parklarda yatıyorum. Gerze'de herkes bakıyor. Devletimiz sahip çıksın. Ben sadece başımı sokacak yer istiyorum. Bir tuvalet, bir banyo, bir oda olsun, başka bir şey istemiyorum. Bir de işim. Ondan sonra yolumu açarım ben. Buna devletimizin gücü yeterli olur. Genel merkeze gidiyorum, Ankara'da AK Parti'ye, hepsine gidiyorum. Görüşmediğim yerler kalmıyor. Diyorlar, 'Biz Sinop'a gönderelim seni, senin burada işin olmaz, Sinop Valiliği halledecek.' Gidiyorum burada Vali Bey'e, Valilik İŞKUR'a gönderiyor.

Gittiğim yerlerde bana şoförlük soruyorlar. Şoförlük de yok. Yardım paraları veriyorlar. Ben onu istemiyorum. Mecburen alıyorum, yol parası için. Ev kirası 30-35 bin lira diyorlar. Aldığım ücret 22 bin lira olacak. Ben nasıl tutayım, nasıl vereyim? Sokakta yatmaktan artık bıktım. İstanbul Maltepe'de üç sene sokaklarda yattım. Birisi, bir iş adamı alsın beni. Hayırsever vardır Türkiye'de. Maddi yönlü destek yapmasınlar. Sadece bir iş istiyorum. Onu da seçmiyorum. Ne iş olursa olsun. Bir başımı sokacak yer. İşime gelip gideyim. Başka bir şey istemiyorum. Bir kızım vardı, o da İstanbul'a gitti, üç tane çocuğuyla o da perişan."