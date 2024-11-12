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Soğuk Havalar Sıkma Meyve Sularına Talebi Artırdı

Soğuk Havalar Sıkma Meyve Sularına Talebi Artırdı
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Eskişehir'de soğuk havaların gelmesiyle birlikte vatandaşlar, gripten ve nezleden korunmak için doğal vitamin deposu sıkma meyve sularına yöneldi. Özellikle limonata, nar suyu ve portakal suyun satışları arttı. Esnaf, bu durumdan memnun.

Eskişehir'de soğuk havaların gelmesiyle birlikte vatandaş bazı hastalıklardan korunmak için sıkma meyve sularına yöneldi.

Soğuk hava etkisini gösterirken vatandaşlar gripten ve nezleden korunmak için çözümü doğal vitamin deposu olan sıkma meyve sularında buldu. Sıkma meyve suları bağışıklığı güçlendirmek için tercih ediliyor. Limonata, nar suyu ve özellikle C vitamini açısından zengin olan portakal suyunun satışları arttı. Bu durum sifon limonata esnafını sevindirirken tüketiciler de sağlıklı bir seçenek olan sıkma meyve sularına rahatlıkla ulaşıyor.

Portakal ve nar suyunun hem lezzetli ve hem de vitamin deposu olduğunu belirten Mehmet Satır, "Satışlarımız havaların soğuması ile oldukça arttı. Hem müşteriler hem de biz mutluyuz. Küçük bardak alan müşteriler tadına doyamayıp ikinci bardağı istiyorlar. Hem lezzetli hem de vitamin deposu açıkçası. Nar suyu damarlardaki kan miktarını arttırıyor ve daha sıcak kalmamızı sağlıyor. Faydaları saymakla bitmiyor. Fiyatlarımız oldukça ucuz her kesime hitap ediyor. Limon, portakal ve nar suyunun fiyatı 20 ila 40 lira arasında değişiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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