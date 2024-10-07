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Sivas'ta Okul Yaptıran Hayırsever İş Adamı Hulusi Şahin Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Okul Yaptıran Hayırsever İş Adamı Hulusi Şahin Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta temelini attığı okul ile eğitim alanında önemli bir katkıda bulunan iş adamı Hulusi Şahin, sağlık sorunları nedeniyle 60 yaşında yaşamını yitirdi. Şahin'in vefatı, ailesi ve dostları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Sivas'ta hayrat olarak okul yaptıran ve geçtiğimiz haftalarda temel atma törenine katılarak konuşma yapan iş adamı hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz haftalarda Sivas'ta önemli bir eğitim bağışı yaparak, anne ve babasının ismini taşıyacak Bekir-Latife Şahin İlkokulu binasının temel atma törenine katılan hayırsever iş adamı Hulusi Şahin hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı temel atma töreninde konuşma yapan Hulusi Şahin, okumanın cehaletten kurtulmak olduğuna değinerek, "Böyle bir coşkuyu görünce hiç durmadan okul temeli atası geliyor insanın. Çocuklarımızla bir arada olmak çok güzel. Aslında okumak; cehaletten kurtulmak, gelişmek, büyümek, öğrenmek demektir. Biz burada bir okul temeli atmıyoruz. Biz burada devletimizi ileriye taşıyacak çocuklarımızın temelini atıyoruz" ifadelerine ver vermişti.

KOAH rahatsızlığı bulunan 60 yaşındaki Şahin'in vefatı, ailesi, dostları ve iş dünyası tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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