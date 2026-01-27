Haberler

Çıraklarının isteğini geri çevirmeyen usta, karda eğlenceye ortak oldu

Güncelleme:
Sivas'ta esnaflık yapan Tanju Kaya, etkili kar yağışını fırsata çevirerek çıraklarıyla birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Çıraklar, araç arkasına bağlanan lastiklerle karda kayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta esnaflık yapan Tanju Kaya, kar yağışını fırsata çevirerek çıraklarıyla birlikte renkli görüntüler ortaya çıkardı. Araç arkasına bağlanan lastiklerle karda kayan çıraklar, eğlenceli anlar yaşadı.

Sivas'ta sanayi sitesinde esnaflık yapan Tanju Kaya, etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. İş yerinde birlikte çalıştığı çırakların karın tadını çıkarmak istediklerini söylemesi üzerine Kaya, aracın arkasına halat bağlayarak lastiklerin üzerine oturan çırakları karda kaydırdı. Beyaza bürünen sanayi sitesi, renkli anlara sahne oldu. Çıraklar doyasıya eğlendi.

"Biraz eğlenmek istediler"

Yanında çalışan arkadaşların çok mutlu olduklarını söyleyen Tanju Kaya, "Çıraklarım kar yağışını gördükten sonra biraz eğlenmek istediler. Bende onlara yardımcı olmak istedim. Aracımın arkasına ip bağladım ve çocukları karda kaydırdım. Onlar da çok mutlu oldular" dedi. - SİVAS

