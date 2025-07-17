Sivas Nuri Demirağ Havalimanı Yolcu Sayısında Önemli Artış

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı Yolcu Sayısında Önemli Artış
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2025'in ilk 6 ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yararlanan yolcu sayısı iç hatlarda %18, dış hatlarda ise %53 artış gösterdi. Havalimanında toplam 245 bin 860 yolcu hizmet aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 6 ayında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

Verilere göre 2024'ün Ocak-Haziran döneminde 203 bin 644'ü iç hatlara, 3 bin 890'ı ise dış hatlara olmak üzere 207 bin 534 kişinin faydalandığı Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 2025'in ilk 6 ayında 239 bin 898'i iç hatlara, 5 bin 962'si ise dış hatlara olmak üzere toplam 245 bin 860 kişi faydalandı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan faydalanan yolcu sayısı 2025'in Ocak- Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 18, dış hatlarda yüzde 53 oranında arttı.

Bahsi geçen dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı bin 944, yük miktarı ise bin 909 ton olarak gerçekleşti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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