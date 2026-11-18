Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ekim ayında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

Açıklanan verilere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda ekim ayında 44 bin 1 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçak trafiği 326, taşınan yük miktarı da 316 ton olarak açıklandı. Havalimanından yararlanan yolcu sayısı bu yılın ocak-ekim döneminde ise 416 bin 809 kişi olarak açıklandı. 10 aylık dönemde gerçekleşen uçak trafiği 3 bin 90, taşınan yük miktarı da 3 bin 557 ton olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı