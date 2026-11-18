Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan ocak-ekimde 416 bin 809 yolcu yararlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DHMİ verilerine göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda ekimde 44 bin 1 yolcu ağırlandı; uçak trafiği 326, taşınan yük 316 ton oldu. Ocak-ekim döneminde ise havalimanından 416 bin 809 yolcu yararlanırken uçak trafiği 3 bin 90, taşınan yük 3 bin 557 ton olarak kaydedildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ekim ayında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.
Açıklanan verilere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda ekim ayında 44 bin 1 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçak trafiği 326, taşınan yük miktarı da 316 ton olarak açıklandı. Havalimanından yararlanan yolcu sayısı bu yılın ocak-ekim döneminde ise 416 bin 809 kişi olarak açıklandı. 10 aylık dönemde gerçekleşen uçak trafiği 3 bin 90, taşınan yük miktarı da 3 bin 557 ton olarak kayıtlara geçti.