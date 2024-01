Şişli Belediyesi Gülbahar Mahalle Evi'ni Hizmete Açtı

Şişli Belediyesi, 10'uncu mahalle evi olan Gülbahar Mahalle Evi'ni hizmete açtı. Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin keyifli zaman geçirmeleri için tasarlanan Gülbahar Mahalle Evi, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Şişlililere hizmet verecek.

Toplumcu ve hak temelli belediyecilik anlayışı ile hareket eden Şişli Belediyesi, mahalle evlerine yeni bir halka daha ekledi. Bu anlamda, Şişli'nin 10'uncu mahalle evi konumunda yer alan Gülbahar Mahalle Evi, dün düzenlenen törenle Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından hizmete açıldı. Açılış törenine Başkan Keskin'in yanı sıra; Şişli Belediyesi Meclis Üyeleri, Gülbahar Mahalle Muhtarı Kemal Şen, muhtarlar ve çok sayıda Şişlili katıldı.

"Şişli'nin her mahallesinin, bir mahalle evi olsun istiyorum"

Gülbahar Mahalle Evi'nin açılışında bir konuşma yapan Başkan Keskin,

"Herkesin bir ev hayali vardır, benim tam 25 tane ev hayalim var. 50 yıllık bir Şişlili olarak, Şişli'nin her mahallesinin, bir mahalle evi olsun istiyorum. İşte bugün onlardan birini; Gülbahar Mahalle Evi'ni açmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Bu evinin çimentosu kardeşliğimiz, bu evin tuğlası dayanışma, bu evin her katı, her köşesi, her şeyi size ait. Bu evin sahibi; Gülbaharlı kadınlar, Gülbaharlı çocuklar, gençler, Gülbaharlı büyüklerimiz, engelliler. Bu evin sahibi Gülbaharlılar. Mahalle evleri sahip olduğu özellikleriyle bizim için çok önemli. Mahalle evi; toplumsal dayanışmanın, mahalle kültürünün canlanması demek. Mahalle evi; hakkınız olan hizmetlere daha kolay erişim demek. Mahalle evi; o mahallede yaşayanların gelişimi, sosyal hayata katılımı, eğitimlerine destek ve kültür sanatla kolayca buluşmaları demek. Gülbahar Mahalle Evimizde bunların hepsi ve daha fazlası olacak. Şişli'yi geçen beş yılda, hak temelli belediyeciliğin öncüsü yaptık. Bundan sonrada Şişlililerin hakkı olanı alması, tüm komşularımızın hak ettikleri yaşam kalitesine ulaşması için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan toplamda 6 kattan oluşan ve bin 30 metre kare kapalı alana sahip olan Gülbahar Mahalle Evi'nde; 3-6 yaş arası çocuklar için oyun odası, yetişkinler için iş-uğraş atölyeleri, sanatsal faaliyetler, mesleki atölyeler, el sanatları, dil öğrenim kursları gibi çeşitli çalışmalar yapılabilecek alanlar yer alıyor. - İSTANBUL