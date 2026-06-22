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Goyan kilimine Avrupa ülkelerinden yoğun talep

Goyan kilimine Avrupa ülkelerinden yoğun talep
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Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Aile Destek Merkezi'nde kadınların ilmek ilmek dokuduğu Goyan kilimleri, Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına satılıyor. Hem aile bütçesine katkı sağlanıyor hem de ülke ekonomisine destek olunuyor.

Şırnak'ta kadınların ilmek ilmek dokuduğu Goyan kilimleri, artık dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 6 yıldır faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi hem ailelere geçim kaynağı oluyor hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyor. İsmini Goyan aşiretinden alınan isimle ilmek ilmek dokunan kilimler Avrupa ülkelerine satılıyor. Renk renk, desen desen olarak aylarca yapılan kilimlerin tanesi 8 ile 20 bin lira arasında değişiyor. Beldedeki kadınlar ve genç kızlar 6 yıldır açılan ADEM'de hem iş öğreniyor hem de evlerinin bütçesine katkı sağlıyor. Kursta yapılan onlarca kilim Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Burada çalışmalar hakkında konuşan usta öğretici Rahime Bilen, "Goyan kilimini tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Siparişlerimiz geliyor, satışlarımız çok iyi. Genç kesimin rağbeti yok ama elimizden geleni yapıyoruz, yavaştan yeni nesli alıştırıyoruz. Bu kilimin bir çok deseni var. Burada herkese öğretiyoruz. Mümkün oldukça öğrenmek isteyen herkese anlatıyoruz. Güzel bir iş" dedi.

Aile Destek Merkezi koordinatörü Halide Yıldırım da "Sipariş üzerine yapıyoruz. Yurt dışından sipariş alıyoruz. 20 ile 30 bin arasında satılıyor. Burada kilim, el sanatları ve terzi kurslarımız var. Kadınlarımız çalışmak istiyor. Hem öğreniyorlar hem de iş buluyorlar. Dünyanın dört bir yanına kilimlerimizi gönderiyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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