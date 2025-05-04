Şırnak'ta Ceza İnfaz Kurumu ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

Şırnak'ta Ceza İnfaz Kurumu ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı
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Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile kültürel ve sportif faaliyetler için bir protokol imzaladı. Yetkililer, gençlerle bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundular.

Şırnak T Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, mahkumlar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile kültürel ve sportif faaliyetlere ilişkin bir protokol imzaladı.

Şırnak Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin, Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fatin Eraslan ve Denetimli Serbestlik Müdürü Nilay Durgun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din'i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Gençlik Merkezi atölyelerinde eğitim gören gençlerle de bir araya gelen yetkililer, başarı dileklerinde bulundular. Din ve Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu arasında sportif ve kültürel faaliyetler üzerine bir protokol imzaladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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