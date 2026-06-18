Haberler

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı mayıs ayında 35 bin yolcuya hizmet verdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı mayıs ayında 35 bin yolcuya hizmet verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, 2026 yılı mayıs ayında 35 bin 265 yolcu, 470 uçak trafiği ve 384 ton yük taşıdı.

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2026 yılı mayıs ayında 35 bin 265 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2026 yılı mayıs ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 35 bi 265 oldu. Mayıs ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 470'e ulaştı. Yük trafiği ise Mayıs ayında toplamda 384 ton oldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Büyükşehir belediye başkanı, CHP'den istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar'dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar

Milli yıldızımız için olay iddia: Onu sevmiyorlar, ona uyuz oluyorlar
'Mamak Şehitleriyle Yaşıyor' projesi, Şahit Belgeseli ile geleceğe iz bıraktı

Şahit Belgeseli geleceğe iz bıraktı
İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz

Trump'a meydan okudu: ABD denilen bir ortağımız var...
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça dışarı atılmıştı! Yeni görüntüler çıktı

Yaka paça dışarı atılmıştı! İşin aslı başka çıktı
Sürpriz sonuç! Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı

Herkesin fark beklediği maçta soğuk duş!
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu