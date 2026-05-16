Sinop'ta üreticilere hibe ve destek bilgilendirmesi

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile Tasarruflu Sulama Sistemleri 2026 Yılı 17. Etap kapsamında Durağan ve Saraydüzü ilçelerinde bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantılara İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Hacı Yusuf Parlak, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Cumaali Özcan, ilçe müdürleri ile İl Proje Yürütme Birimi yetkilileri katıldı. Program kapsamında üreticilere yatırım destekleri, başvuru süreçleri ve sağlanan hibe imkanları hakkında detaylı bilgiler verildi. Yetkililer tarafından üreticilerin soruları cevaplandırılırken, görüş ve öneriler de dinlendi.

Toplantının, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlendiği belirtildi. - SİNOP

