Sinop'ta Şiddetli Fırtına Seraları Vurdu
Sinop'ta etkili olan şiddetli fırtına, Mertoğlu köyünde bulunan yaban mersini üretim seralarına zarar verdi. Fırtına nedeniyle bazı seraların çatısı uçarken, diğerlerinin naylon kaplamaları yırtıldı ve maddi hasar oluştu.
Sinop'ta etkili olan fırtına seralara zarar verdi
SİNOP - Sinop'ta dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına bölgede bulunan bazı seralara zarar verdi.
Sinop Mertoğlu köyünde etkili olan fırtınada bölgede bulunan yaban mersini üretim seraları zarar gördü. Bazı seraların çatısını uçuran, bazılarının da naylonlarını yırtan fırtına maddi hasara yol açtı. Etkili olan fırtına nedeniyle seraların üzerinde bulunan plastikler yırtılarak kullanılamaz hale geldi.