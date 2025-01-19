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Sinop'ta Kuvvetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Sinop'ta saatteki hızı 75 km'ye ulaşan fırtına, spor salonunun çatısını uçurdu ve balıkçıların denize açılmasını engelledi. Limandaki balıkçılar ve yük gemileri fırtınadan korunmak için sığındı.

Sinop'ta fırtına etkili oldu, spor salonunun çatısı uçtu

Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

SİNOP - Sinop'ta saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Sinop'ta fırtına etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz'de avcılık yapan balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı. Limanda bekleyişe başlayan balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası taşımacılık yapan bazı yük gemileri de kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine demirledi.

Fırtına nedeniyle kapalı spor salonunun çatısının bir bölümü yerinden söküldü.

Saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkan kuvvetli fırtına nedeniyle de motosikletlerin ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Sinop'ta Kuvvetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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