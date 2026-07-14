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Erfelek'te gençlere "bağımsızlık ve teknoloji" farkındalığı

Erfelek'te gençlere 'bağımsızlık ve teknoloji' farkındalığı
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Sinop'un Erfelek ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğiyle 'Bağımsızlık ve Teknoloji' temalı etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, algoritmik kodlama ve 3D kalem çalışmalarıyla teknolojiyi bilinçli kullanma konusunda farkındalık kazandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Kulübü etkinlikleri kapsamında, Yeşilay iş birliğiyle "Bağımsızlık ve Teknoloji" temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenciler, teknolojiyi üretken ve bilinçli kullanmaya yönelik çeşitli uygulamalara katıldı. Algoritmik kodlama çalışmalarıyla Yeşilay'ın hilal logosunu tasarlayan öğrenciler, hazırladıkları tasarımları 3D kalemler yardımıyla somut eserlere dönüştürdü. Teknolojinin bilinçli ve dengeli kullanımına dikkat çekilen etkinlikte, sağlıklı yaşam bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar hem kodlama becerilerini geliştirme fırsatı bulurken hem de teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık edindi.

Erfelek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin teknolojiyi doğru ve verimli kullanmalarını teşvik eden benzer etkinliklerin yaz dönemi boyunca devam edeceğini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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