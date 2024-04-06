Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Hıdır İlyas 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri Ramazan Sokağında buluştu

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Hıdır İlyas 4-6 Yaş Kur'an Kursunda öğrenim gören minik öğrenciler Ramazan Sokağında gezip tekne orucunda buluştu.

Minik öğrencileri oruca alıştırmak, Ramazan ve iftar şuuru oluşturmak amacıyla Kur'an Kursu Öğreticilerinin hazırlamış olduğu Ramazan Sokağı ve sofraya, öğleye kadar oruçlu olan öğrenciler oturdu. Okunan öğle ezanı ve yapılan iftar duası ile minik öğrenciler tekne oruçlarını açtılar.

Tekne orucunda buluşan ve Ramazana özel hazırlanan Ramazan Sokağında dolaşan ve fotoğraf da çektiren minik öğrenciler, Ramazan ayına ait bir çok kültürel etkinliği de yerine getirdiler.

Ramazan sokağında, Osmanlı Şerbeti, Osmanlı Macunu, Pamuk şeker, Ramazan Topu, Ramazan Pidesi ve daha birçok el emeği ile hazırlanmış bölümler yer aldı.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe ve eşi Sevda Serçe'nin de katıldığı programda iftardan sonra da bir Osmanlı geleneği olan diş kirası ile İlçe Müftü Serçe'nin elinden hediyelerini alan minik öğrenciler güzel bir gün geçirdiler. - KÜTAHYA