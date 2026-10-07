Seyyar tezgahlarda palamut 100 TL'ye geriledi, Bandırma'da ilgi arttı

Seyyar tezgahlarda palamut 100 TL'ye geriledi, Bandırma'da ilgi arttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bandırma'da seyyar balıkçı tezgahlarında palamut fiyatları 100 TL'ye kadar geriledi; iri palamutlar 100 TL, küçük boy palamutlar ise 75 TL'den satışa sunuluyor. Fiyatların düşmesiyle vatandaşların balığa ilgisi artarken palamut, tezgahlarda öne çıkan ürünler arasında yer aldı.
Bandırma'da seyyar balıkçı tezgahlarında palamut fiyatları 100 liraya kadar geriledi. İri palamutlar 100 TL, bir küçük boy palamutlar ise 75 TL'den satışa sunuluyor.
Bandırma'da vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı bölgelerde satış yapan seyyar balıkçıların tezgahlarında palamut, düşen fiyatıyla dikkat çekiyor. Seyyar balıkçı tezgahlarında iri palamutların tanesi 100 TL'den, bir küçük boy palamutların ise 75 TL'den satışa sunulduğu görüldü. Palamut fiyatlarının gerilemesiyle birlikte vatandaşların balığa ilgisinin arttığı görülürken, palamut seyyar balıkçıların tezgahlarında günün öne çıkan ürünleri arasında yer aldı.