Seydikemer'de Yıldız Erkekler Futsal Şampiyonası Sonuçlandı

Okul Sporları kapsamında Seydikemer'de Yıldız Erkekler Futsal Şampiyonası düzenlendi. Düzenlenen şampiyona sonrası birinci olan okullar Seydikemer'i il finallerinde temsil edecek.

Okul Sporları etkinlikleri kapsamında değişik spor branşlarında tüm ilçelerde yarışmalar düzenleniyor. Çocukların gelişimine katkı sağlaması ve motivasyon olması amacı ile düzenlenen turnuvalarda spor becerileri de artıyor. Seydikemer'de Yıldız Erkekler Futsal Şampiyonası düzenlendi. Seydikemer Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve heyecanlı maçlara sahne olan şampiyona sonucunda A Grubu'nda Kadıköy Ortaokulu, B Grubunda ise Eşen Ortaokulu birinci olarak Seydikemer'i il finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

Düzenlenen şampiyonaya Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur'da katılım sağladı. - MUĞLA