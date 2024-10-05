Seydikemer'de Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları İçin Mobil Hizmetler Başladı

2025 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları başlamasıyla birlikte Seydikemer İlçe Tarım Müdürlüğü ve Seydikemer Ziraat Odası işbirliği ile çiftçilerin başvurularını bizzat yerinde almak için mobil hizmet veriyor.

2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının başlaması ile birlikte, Seydikemer İlçe Tarım Müdürlüğü ve Seydikemer Ziraat Odası işbirliğiyle çiftçilere bizzat mobil hizmet sunulmaya başladı. Çiftçilerin başvurularını kolay bir şekilde yapabilmeleri için Seydikemer mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen gün ve saatlerde, 2025 ÇKS başvuruları ve Örtüaltı Kayıt Sistemi güncellemeleri yerinde gerçekleştiriliyor. Çiftçiler, 2025 Çiftçi Kayıt Sistemi için başvurularını 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlamak zorunda olduğu ifade edilirken, bu tarihe kadar yapılacak başvurular, üreticilerin desteklenmesi ve kayıtlı tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Seydikemer'deki çiftçilere, mobil hizmet aracılığıyla hızlı ve etkili bir kayıt süreci sağlanması hedefleniyor. Çiftçilerin bu fırsatı değerlendirmesi büyük bir avantaj oluşturacağı belirtildi. - MUĞLA