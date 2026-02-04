Haberler

SERKA 101'inci yönetim kurulu toplantısını yaptı

Güncelleme:
Vali Ziya Polat başkanlığında Kars Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2025 Faaliyet Raporu ve 2026 Çalışma Programı ele alındı. Ayrıca, çeşitli destek programları kapsamında yapılan başvurular değerlendirildi.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 101'inci Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Vali Ziya Polat'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda Video Konferans Sistemi (VKS) yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda; Ajansın 2025 Yılı Faaliyet Raporu, 2026 Yılı Çalışma Programı ele alındı.

Toplantıda ayrıca 2026 yılında yürütülecek Teknik ve Mali Destek Programları, Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Programı ve Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında 2025 yılında yapılan başvurular değerlendirildi. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS

