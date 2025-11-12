Haberler

Selçuk'ta Bandrolsüz 1.297 Litre Şarap Ele Geçirildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 650 bin lira olan bandrolsüz el yapımı 1.297 litre şarap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatılan B.Ç. ve M.Ç. isimli şüpheliler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
