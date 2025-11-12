Selçuk'ta Bandrolsüz 1.297 Litre Şarap Ele Geçirildi

(İZMİR) - Selçuk'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 650 bin lira olan bin 297 litre bandrolsüz el yapımı şarap ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer, Atatürk ve Şirince mahallelerinde yasa dışı yollarla şarap üretip piyasaya sürdükleri iddiasıyla B.Ç. ve M.Ç. isimli şüphelilere ait dört ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri 650 bin Türk lirası olan toplam bin 297 litre bandrolsüz el yapımı şarap ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatılan B.Ç. ve M.Ç. isimli şüpheliler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.